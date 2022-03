Solidarietà con l’Ucraina, fino domani al Conza

La raccolta si sposta a Pregassona L’iniziativa di solidarietà riprenderà lunedì 14 marzo alle ore 9.00 nello stabile ex Avaloq, in via Merlecco 2 a Pregassona, dove continuerà la raccolta del materiale e dove sarà trasferito anche il check point comunale. Il Comune continua a coordinare le iniziative delle associazioni attive sul suo territorio e a raccogliere la disponibilità di alloggi privati a Lugano per ospitare persone in fuga dall’Ucraina.

Il materiale necessario:

- medicamenti per adulti, bambini e bebè (antidolorifici, antifebbrili, antibiotici/antisettici, medicamenti per diarrea/vomito, tranquillanti naturali, disinfettanti medici e a uso ospedale, camici per personale sanitario, guanti monouso, NaCl 0.9% infusioni, antibiotici in vena, deflussori Butterfly, set per suture, lacci emostatici, defibrillatori);

- cibo a lunga scadenza, acqua in confezioni PET, latte a lunga scadenza (confezione tetra pack) omogeneizzati per bebè, latte in polvere per bebè, biberon/ciucci; - cibo per bambini celiaci/allergici; - cibo secco per animali domestici;

- sacchi a pelo, coperte, materassini da campeggio; - assorbenti igienici per donne e anziani, necessario per la pulizia personale per adulti e bambini, pannolini per bebè;

- scatole grandi da trasloco, nastro adesivo per pacchi.