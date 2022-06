SolarButterfly fa tappa alla Supsi di Mendrisio

Nel suo discorso di apertura, il Direttore del Dipartimento ambiente costruzione e design della SUPSI Silvio Seno ha sottolineato come il Dipartimento abbia una lunga storia e una consolidata esperienza legata ai temi della sostenibilità e della transizione energetica: “Progetti originali come SolarButterfly sono importanti per mobilitare le persone, favorire nuovi impulsi e generare soluzioni innovative. Le migliori idee nascono dall’apertura verso l’esterno, un confronto che si sviluppa anche attraverso momenti aggregativi come quello di oggi”.