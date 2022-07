Smog estivo, verso le misure cantonali

Il Cantone è in preallerta per lo smog estivo ed è possibile che verranno introdotte delle misure urgenti, come gli 80 km/h in autostrada e il divieto di sorpasso sulle autostrade e semi-autostrade per i veicoli pesanti nei tratti in cui è stata superata la soglia d’allarme per l’ozono. Lo rende noto il Dipartimento del territorio, constatando che in questi giorni, in particolare il Mendrisiotto, sono stati registrati importanti superamenti della soglia d’informazione alla popolazione di 180 microgrammi per metro cubo (µg/m3) per la media oraria dell’ozono (O3). E le previsioni meteorologiche indicano che le condizioni meteorologiche rimarranno sostanzialmente invariate nei prossimi giorni, ovvero temperature elevate e ampio soleggiamento. Condizioni che determinano un progressivo aumento dei livelli di immissione di ozono.