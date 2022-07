“Situazione difficile, ma c’è voglia di lottare”

Degli aiuti concreti

Un supporto non solo necessario, ma anche concreto che potrebbe tradursi in aiuti economici per gli investimenti e indennità nel settore del lavoro. “Da un lato si tratta di permettere l’accesso all’acqua. Attraverso la protezione civile, si sono organizzati dei punti in cui andare a ritirare l’acqua”. Assieme ai Comuni si sta poi lavorando per l’attivazione di possibili pozzi in disuso, che in questo momento “possono ritornare utili”: “Se c’è acqua a disposizione, chi coltiva la vigna può prendere l’acqua con una botte e ridistribuirla sul territorio con un impianto di irrigazione”. Per quanto riguarda la Sezione dell’agricoltura, nel caso ci sono investimenti previsti in impianti di irrigazione, che sono strutturali e definitivi, “possiamo entrare in materia di sostegni finanziari”. Dall’altro lato è in corso una verifica con la Sezione del lavoro “se in determinati casi può entrare in gioco un sostegno attraverso un riconoscimento di indennità legata al mercato del lavoro”.