Sito in dialetto per il Rabadan

Il Radaban rinnova la pagina web e decide di farlo in dialetto. Il sito, infatti, è interamente in dialetto ed è stata una scelta voluta per “valorizzare le tradizioni e ribadire il forte radicamento di Rabadan nel territorio”.

Ma non solo. La Società offre la possibilità di consultare la pagina anche (ed ovviamente) in italiano, francese, tedesco, in inglese e anche in romancio. “Così come il Carnevale Rabadan figura sulla lista UNESCO delle tradizioni viventi in Svizzera, anche il Romancio rappresenta un patrimonio per l’intera Svizzera. Un patrimonio quest’ultimo che Rabadan, nel suo piccolo, desidera promuovere e far conoscere”, sottolinea il comitato. Il nuovo sito internet “è molto intuitivo, dinamico, con tutte le informazioni riguardanti il Carnevale Rabadan e le sue attività e porta con sé un’esplosione di colori, di gioia, di emozioni, di storia e di tanto materiale disponibile sotto forma sia di immagini sia di filmati”.