Sit-in a Bellinzona contro la URC22

Sette ragioni per opporsi alla “Ukraine Recovery Conference”, in programma a Lugano lunedì e martedì. Sono quelle evocate dal Partito comunista (Pc), dal Partito operaio e popolare (Pop) e dalla sezione ticinese del Movimento svizzero per la pace (Msp). Per esprimere il loro dissenso, i due partiti e il movimento organizzano sabato una “giornata di mobilitazione” a Bellinzona, con una manifestazione sit-in alle 16.30 in Piazza Simen.

“Alla Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina, che si inserisce nel processo di riforme innescato dopo il golpe filo-atlantico e liberale di Euromaidan del 2014, parteciperanno istituzioni internazionali politiche, finanziarie e militari che intendono procedere a una spartizione di stampo neo-coloniale del Paese a tutto vantaggio degli interessi statunitensi e dei grandi monopoli”, scrivono le organizzazioni.

“Diktat Usa-Ue”

La critica principale che comunisti, Pop e Msp rivolgono alla Ukr 2022 di Lugano è proprio quella di essere un evento al soldo di istituzioni “di stampo neo-liberista”, accusate di applicare ricette che, “come già avvenuto in altre realtà dell’Est-Europa, avrebbero delle drastiche ripercussioni sulle condizioni delle classi popolari e sulla sovranità del Paese”, con “liberalizzazioni economiche”, “smantellamento dello Stato sociale”, “deregolamentazione del mondo del lavoro” e “svendita dei beni pubblici”. Pc, Pop e Msp si appellano quindi alla Svizzera, chiedendo di impegnarsi per giungere a “una soluzione negoziata” fra le parti, che non preveda “diktat neo-coloniali targati Usa-Ue”.