“Sinistra santificata, destra brutta e cattiva?”

Non va giù a Massimiliano Robbiani il prontuario di civica per l’insegnamento “Istituzioni politiche svizzere”, definito “tendenzioso” dal granconsigliere leghista. “Non è normale che si possa insegnare la civica su questo testo”, denuncia Robbiani. “La “Sinistra” è santificata, mentre la “Destra” è brutta e cattiva”.

Tramite interrogazione, il deputato vuole sapere dal Consiglio di Stato chi abbia deciso e per quale motivo di puntare su questo manuale per l’insegnamento della civica nelle scuole e in quali istituti esso venga impiegato. “Il Decs non ritiene questo prontuario tendenzioso e poco vicino alla realtà?”, chiede infine Robbiani.