Siccità, “previsti aiuti per le aziende?”

Quest’ultimo periodo, ormai si sa, è caratterizzato da una prolungata assenza di precipitazioni che ha portato a un allarme siccità, con livelli di laghi e fiumi ai minimi storici, nonché ad allerte canicola fino a grado 4, specialmente nel Sud del Ticino. Questi episodi hanno messo a dura prova l’approvvigionamento idrico, non solo nel Mendrisiotto – dove alla popolazione è stato imposto un uso parsimonioso dell’acqua e dove gli autolavaggi sono stati costretti a chiudere – ma un po’ ovunque sul nostro territorio. Una situazione che ha portato la Lega dei Ticinesi a presentare un’interpellanza al Consiglio di Stato

Settori a rischio

L’agricoltura, per ovvi motivi, è sicuramente uno dei principali settori colpiti dalla siccità. Ma non è l’unico: “anche altri ambiti economici sono colpiti. Si pensi ad esempio ad allevatori, alpigiani, viticoltori, autolavaggi, ecc.”, si legge nell’interpellanza, dove viene anche specificato che “se da un lato si sta lavorando sulle infrastrutture, dall’altro occorre che l’Ente pubblico sia presente con aiuti concreti e mirati. La cronaca recente mostra che ciò è stato fatto”. Per la Lega, l’eccezionalità della situazione “necessita, e soprattutto giustifichi, ben altri sforzi e ben altri interventi”.