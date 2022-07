Siccità, arrivano aiuti agli agricoltori

Il prolungato periodo di siccità delle ultime settimane sta causando gravi difficoltà all’agricoltura, soprattutto nel Mendrisiotto. Per ridurre il problema il Cantone ha ora autorizzato l’impiego di materiale della protezione civile a favore degli agricoltori, come motopompe e tubi per l’irrorazione delle colture. “Si tratta di una soluzione che già in passato era stata applicata con successo ed è indirizzata principalmente alle aziende agricole”, si legge in una nota diramata dal Dipartimento delle istituzioni (DI), assieme al Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) e al Dipartimento del territorio (DT).