“Siamo a un momento di svolta”

Per molti, non per tutti, Omicron è il punto di svolta di questa pandemia. In Inghilterra, per esempio, sembra sia stato raggiunto il picco dei contagi e questo autorizza a intravedere la luce in fondo al tunnel. Il Regno Unito, infatti, in Europa ha anticipato tutte le ondate del virus, anche questa in atto a causa della nuova variante. Nonostante in molti Paesi, tra cui anche la Svizzera, sembra si sia raggiunto il picco dei contagi l’Oms ha lanciato un appello ai Governi affinché non si abbassi troppo la guardia. “La pandemia non è finita”, ha sottolineato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ricordando che “nessun paese si trova fuori pericolo”. Secondo l’infettivologo Alessandro Diana, però, questo è effettivamente un momento di svolta.