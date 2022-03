Si scontra con un camion e si rovescia sul tetto

Stando alle prime informazioni una BMW immatricolata nel Canton Berna, che circolava in direzione del Gambarogno, per motivi da stabilire, è entrata in collisione con un camion immatricolato in Ticino che circolava in senso opposto. A causa dell’urto il veicolo leggero è salito sulla vicina scarpata e dopo aver abbattuto un paolo della segnalitica, rovesciandosi e terminando la sua corsa rivolto sul tetto. Il conducente è uscito da solo dall’abitacolo ed è stato soccorso dal personale sanitario del SALVA, prontamente intervenuto sul posto, unitamente ai pompieri del Gambarogno. Sul posto anche la Polizia per il disciplinamento del traffico, rimasto fortemente perturbato, ed i rilievi del caso.