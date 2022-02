Questa mattina, attorno alle ore 10.45, sull’autostrada A2 in direzione sud all’altezza di Camorino, il rimorchio trainato da un camion, forse a causa del forte vento, si è rovesciato sul fianco.

Fortunatamente nel sinistro nessuno è rimasto coinvolto e non si registrano feriti. Per recuperare il mezzo e liberare la careggiata è stata necessaria la temporanea chiusura dell’A2. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso.