Si ribalta un camion: traffico in tilt

L’accaduto

Stando a quando comunicato dalla Polizia cantonale, un cittadino 47enne italiano residente nel Bellinzonese circolava alla guida di un autocarro in direzione nord sulla corsia di destra. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, è andato a urtare dapprima il guidovia di destra, per poi rovesciarsi sul fianco sinistro e terminare la sua corsa contro il guidovia centrale. Nell'incidente il carico, composto da sacchi di cemento, si è riversato sul campo stradale.