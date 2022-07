Si ribalta con l’auto: un ferito a Lugano

Avrebbe riportato ferite di media gravità, il protagonista di un incidente accaduto sabato sera, attorno alle ore 22:30, in via San Gottardo a Lugano, all’altezza dell’autonoleggio Hertz. Stando alle prime informazioni lo sventurato, che circolava a bordo di una Alfa Romeo immatricolata in Ticino, circolava in direzione della stazione quando, giunto all’altezza della preselezione per Massagno, per motivi da stabilire, ha centrato lo spartitraffico posto al centro della careggiata.