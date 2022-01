“Si reintroduca l’orario cartaceo”

In questi giorni le Ferrovie e autolinee regionali ticinesi (FART) hanno confermato la decisione di rinunciare alla stampa dell’orario cartaceo per le corse che le riguardano. Ma quello delle FART non è un caso isolato: da qualche anno le stesse FFS hanno rinunciato a mettere a disposizione degli utenti un simile strumento.

Carta fondamentale

La scelta fa storcere il naso all’Associazione ticinese utenti dei trasporti pubblici (Astuti). Pur comprendendo le ragioni alla base di queste scelte, a cominciare dai costi e dall’eccessivo consumo di carta, l’Associazione ticinese degli utenti del trasporto pubblico è del parere che, “nonostante la tecnologia oggi a disposizione, il fatto di poter disporre di un ausilio su carta rimanga di fondamentale importanza per alcune fasce di clienti dei trasporti collettivi”. Si pensa qui, ad esempio, agli anziani che hanno scarsa dimestichezza con il digitale.

Segnalazioni e lamentele

“Non è un caso se non sono mancate, ancora negli scorsi mesi, segnalazioni e lamentele in tal senso da parte di persone che utilizzano abitualmente i mezzi pubblici all’indirizzo della nostra associazione”, sottolinea Astuti. Per rispondere almeno in parte a queste esigenze, Pro Bahn Svizzera, l’associazione nazionale di cui fa parte Astuti, in collaborazione con ATA (Associazione traffico e ambiente) e CITRAP Vaud, “da qualche anno si occupa direttamente della stampa di un orario cartaceo”. È vero che presso le biglietterie, per chi lo richiede, vi è la possibilità di farsi stampare le pagine con gli orari che interessano. Ma la domanda è: “quante sono le biglietterie ancora aperte se pensiamo alla rete ferroviaria?”