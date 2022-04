“Si poteva attendere”

Dove sono i concorsi?

Boas Erez, lo ricordiamo, in carica da sei anni in qualità di rettore terminerà il suo mandato sabato 7 maggio in occasione del “Dies academicus”, in cui terrà un discorso molto atteso. La carica da rettore sarà assunta temporaneamente dal professore Lorenzo Cantoni, ma per la Commissione è necessario mobilitarsi in fretta per trovare una nuova figura. In tal senso, i concorsi per le nuove figure non sono ancora stati pubblicati dal Consiglio dell’Università.