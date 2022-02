È morto Tullio Calloni, ex presidente dell’FC Lugano e ricordato da tutti come “presidente dal volto umano”. Una grande perdita per la grande famiglia bianconera, è stato al timone del Lugano dal 1994 al 1996, anno in cui il Lugano eliminò a sorpresa l’Inter dalla Coppa Uefa. Calloni si è spento questa mattina e aveva 88 anni.