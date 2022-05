È morto all’età di 73 anni Antonio Pelli. A comunicarlo è la Rsi, azienda per cui Pelli ha lavorato per 33 anni.

Antonio Pelli è nato a Lugano nel 1949. Giornalista, scrittore e voce storica dell’emittente di Comano, ha lavorato per la Rsi sia nell’informazione, sia come conduttore della trasmissione “Domenica popolare”. Dal 1994 è stato anche responsabile dei programmi dialettali e teatro in radio.