Si cerca Giuseppe Brioschi

La polizia cantonale ha diramato un avviso di scomparsa per Giuseppe Brioschi, cittadino svizzero domiciliato a Bellinzona. Non si hanno più notizie del 75enne da martedì 28 giugno, quando è scomparso verso le ore 15.00. In caso di avvistamento, la Polizia raccomanda di contattare il Comando della Polizia Cantonale allo 0848 25 55 55.