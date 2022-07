Si apre domani a Lugano il LongLake Roam Festival

Il programma A inaugurare il palco situato nel Parco Ciani sarà Gazzè, artista che in ventisette anni ha pubblicato undici album in studio. Venerdì sarà il turno di un altro italiano, il cantautore e rapper Frah Quintale. A salire sul palco la stessa sera anche la cantautrice e produttrice italo-colombiana Joan Thiele. Entrambi rivisitano a loro modo la musica pop.

Il gran finale

La tre giorni di concerti di Roam Festival si chiuderà con tre artisti: la band alt-pop americana Son Lux, il blues da strada della sudafricana Alice Phoebe Lou e la belga Hilke, ex membro degli Amatorski, che si presenta in veste elettronica. I concerti inizieranno alle 21.30. I biglietti per la serata di sabato sono in vendita su biglietteria.ch.