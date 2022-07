Si allungano le code al Gottardo

(aggiornamento ore 14.56) Ancora un veicolo in avaria, ancora nel tunnel autostradale del San Gottardo. Da poco prima delle 11 di sabato fino al primo pomeriggio la galleria di collegamento fra il Ticino e la Svizzera tedesca è rimasta chiusa al traffico. In solo una settimana, è stata la terza volta che davamo notizia della chiusura del tunnel a causa di un veicolo in avaria.