Sì al rafforzamento della formazione nel sociosanitario

Detto, fatto: il Gran Consiglio oggi ha approvato il Piano d'azione per il rafforzamento della formazione professionale nel settore sociosanitario presentato dal Consiglio di Stato. Nato dagli atti parlamentari letteralmente piovuti durante la prima ondata, si ripromette di aumentare il personale residente attivo nel settore dall’attuale 60% all’80%. In che modo? Sostenendo gli allievi durante la formazione aumentando le indennità durante gli stage e introducendo un assegno che permetta di coprire il minimo vitale per gli allievi di tutte le formazioni sociosanitarie terziarie; introducendo il modello bernese: una sorta di bonus/malus per chi forma e chi al contrario no; progettando azioni per mantenere il personale attivo e incentivare il rientro di chi ha abbandonato. Si pensa ad esempio ad atelier o campagne.