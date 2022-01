“Si abbandoni il progetto PoLuMe”

Il telelavoro? Una strategia per l’ambiente

Aumentare la capacità autostradale con sei corsie di marcia “significa martoriare ancor di più un territorio già pesantemente marcato dalle vie di comunicazione e dall’inquinamento atmosferico”, sottolineano. Proprio in queste settimane si è visto l’effetto del ricorso al telelavoro: nelle solite ore di punta del mattino e della sera anche nei giorni feriali il traffico tra Mendrisio e Lugano è diventato scorrevole. Per questo secondo i Verdi del Mendrisiotto “il telelavoro può essere promosso, almeno parzialmente, anche quando non saremo più attanagliati dalla pandemia”. Ad ogni modo – proseguono – “il traffico sull’autostrada può essere sensibilmente ridotto, se la volontà politica c’è, con la mobilità aziendale e il car pooling (attualmente per un’automobile con due passeggeri ne passano diciannove con il solo conducente), con la differenziazione degli orari di lavoro e con il potenziamento del trasporto pubblico (in attesa di AlpTransit a sud di Lugano, che permetterebbe di utilizzare l’attuale tracciato ferroviario come una metropolitana a cielo aperto, si potrebbero intensificare le tracce dei TILO)”.