“Serve un’ordinanza sull’utilizzo dei droni”

Elaborare un’ordinanza sull’utilizzo corretto dei droni sul territorio comunale. Informare in maniera capillare la popolazione. Definire la procedura per la segnalazione di possibili abusi sul territorio. Sono queste le richieste contenute in una mozione inoltrata al Municipio di Cadenazzo dal consigliere comunale Tiziano Boiani (Il Centro).

Un prodotto sempre più accessibile

Negli ultimi anni il mercato dei droni ha subìto un’accelerazione e offre apparecchi “sempre più performanti ed efficienti”, si legge nella mozione. Inoltre, per la loro semplicità d’utilizzo, questi prodotti sono diventati via via “più popolari e accessibili”. Una serie di regole d’esercizio sono già in vigore, tuttavia, secondo Boiani l’attuale legislazione è in ritardo rispetto all’evoluzione veloce in questo campo.

Gli aspetti da valutare

Attualmente una delle restrizioni più importanti dei droni riguarda il sorvolo, nel raggio di 5 km, di aeroporti o altre installazioni sensibili. Il territorio di Cadenazzo “rientra in buona parte in questa zona di divieto, vista la vicinanza dello scalo di Locarno-Magadino”. Un altro aspetto da tenere in considerazione, oltre alle zone proibite, è legato alla privacy. L’utilizzo di droni con telecamere “deve rispettare le disposizioni della legge sulla protezione dei dati relative alla tutela della personalità”. Questo “soprattutto quando si sorvolano proprietà e giardini privati”.