“Serve alternativa forte a Gysin”

Sì a lista congiunta Carobbio si dice favorevole a una lista comune tra PS e Verdi per il Consiglio di Stato visto che “non si possono più fare congiunzioni”. Un punto importante riguarderà la ripartizione. “I verdi chiedono due posti in lista, i socialisti mi sembrano abbastanza disposti a concederglieli. Il problema è capire a chi andrà il quinto. E soprattutto chi saranno i candidati”.

Alternativa forte a Gysin

Nel caso in cui i Verdi dovessero proporre la consigliera nazionale Greta Gysin, i socialisti dovranno proporre una “candidatura forte”, sottolinea Carobbio. “Avrebbe potuto essere Mario Branda, ma lui continua a dire che preferisce concentrarsi su Bellinzona. Non so chi sarà, ma so che sarà importante avere un’alternativa forte alla Gysin”.