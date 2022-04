Serie ferite al braccio, operaio in ospedale

Un operario 45enne svizzero, domiciliato in Valle di Blenio, ha riportato serie ferite al braccio destro mentre era intento a lavorare in un cantiere FFS a Piotta. Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale l’uomo stava tagliando un tubo con una smerigliatrice quando, per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, si è ferito. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le ore 10.30. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia regione Tre Valli, nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.