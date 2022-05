“Senza consenso è stupro!”

“Presupposto sbagliato”

Dopo le decisioni della Commissione degli Stati, l’attuale proposta di revisione si fonda sul principio che la vittima debba aver opposto un rifiuto. Si tratta, però, di una proposta che incolpa e ignora tutte quelle vittime di violenza sessuale che non hanno potuto opporre resistenza, né fisicamente né a parole. “Studi rappresentativi, figure professionali, esperte ed esperti nazionali ed internazionali insistono da anni a dimostrare che in moltissimi casi di aggressioni sessuali, il freezing, la paura, la sopraffazione, il timore di ritorsioni, la violenza psicologica e il senso di inferiorità interiorizzato, rendono impossibile opporre un rifiuto esplicito, categorico”, sottolineano. In tal senso, “la proposta della Commissione degli Stati parte quindi da un presupposto sbagliato che legittima e normalizza la violenza sessuale”. Per il Collettivo “non è ammissibile ritenere, come da proposta in discussione, che a priori ogni rapporto sessuale avvenga su una base di reciproca disponibilità e volontà” e questo perché equivale a dire che “ogni persona, e soprattutto ogni donna, viene considerata sempre e comunque a priori come oggetto sessuale di cui approfittare finché non oppone resistenza”.