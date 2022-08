Sentieri messi alla prova da temporali e siccità

Nel fine settimana alcune zone del cantone sono state toccate da forti temporali. Danni e disagi sono stati segnalati sulla rete viaria e nemmeno i sentieri sono stati risparmiati. Per questo motivo, il lavoro per il responsabile tecnico di Ticino Sentieri Federico Cattaneo non manca. Cattaneo ci spiega che per constatare eventuali danni ci vorrà circa una settimana: “Subito a ridosso dei temporali è difficile venire a conoscenza di questi problemi perché gli escursionisti non hanno ancora avuto modo di girare per i sentieri”.

L’acqua scivola sul terreno

Per qualche ora, i temporali del fine settimana hanno forse fatto dimenticare la siccità. “Questa in sé per noi non costituisce un problema. La situazione cambia quando inizia a piovere. Il terreno è infatti estremamente duro: l’acqua non riesce a penetrarvi e quindi scivola, generando degli smottamenti”. Di conseguenza, secondo Cattaneo, deve cambiare l’approccio nella costruzione dei sentieri, adattandolo alle mutate condizioni climatiche, che si traducono sempre più in forti piogge concentrate in periodi ridotti.