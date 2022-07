Sempre incolonnati al San Gottardo

Neanche partendo prime ore del mattino si riescono ad scansare le code al San Gottardo. Questa mattina alle 07.00 si segnalavano già 12 km di colonna al portale nord, con tempi di attesa di circa due ore. A peggiorare la situazione la chiusura del tunnel in entrambe le direzioni questa mattina poco dopo le 5.00 a causa di un veicolo in avaria. Come alternativa si consiglia di deviare sull’A13 del San Bernadino