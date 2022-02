Si è concluso con sei condanne il processo che si è aperto lunedì nei confronti dei sei giovani imputati alla sbarra per tre episodi di estrema violenza, tra cui il noto pestaggio di Cadempino avvenuto nel gennaio 2021. La Corte, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, ha pronunciato 6 condanne di diversa entità: si va da 20 mesi sospesi, fino alla più grave di 6 anni e 4 mesi per il 32enne colombiano con l’espulsione dalla Svizzera per 10 anni.

In tre condannati per tentato omicidio intenazionale

Tre di loro sono stati condannati per tentato omicidio intenzionale per aver messo in serio pericolo la vita del 18enne del Mendrisiotto. Determinanti sono stati i calci sferrati alla testa e con la spranga. Tutti e 6 sono stati condannati per sequestro di persona aggravato dalla crudeltà.