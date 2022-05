Sedicesima edizione di ChiassoLetteraria al via domani

La 16esima edizione di ChiassoLetteraria si aprirà domani sotto il tema chiave “Porti”. In programma fino a domenica una trentina di eventi con ospiti svizzeri e internazionali. Il festival internazionale di letteratura di Chiasso avrà inizio domani sera con un concerto di teatro-canzone del cantautore e attore italiano Peppe Voltarelli, si legge sul sito web della rassegna. “I porti sono culle di civiltà e ci insegnano che non esiste civiltà che non sia meticcia”, si legge in una nota di ChiassoLetteraria.