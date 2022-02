Se l’integrazione passa da un take away

Raccontare il cibo

La necessità di un progetto di integrazione sulla base di esperienze culinarie è emersa durante degli atelier di cucina per rifugiati svolti lo scorso anno. “Ci siamo resi conto che le persone avevano un grande desiderio di condividere il proprio cibo e di raccontarlo, al punto di cercare le parole più adatte in italiano per descriverlo, sebbene fossero giunti in Ticino solo da poco”, spiega a Ticinonews Debora Banchini Fersini, vicedirettrice e capodivisione della migrazione della Sezione del Sottoceneri della Croce Rossa. E i partecipanti sono entusiasti: “Umamy mi piace per tre ragioni”, elenca una rifugiata irachena, in Svizzera da un anno e mezzo. “Anzitutto posso migliorare il mio italiano, posso conoscere persone nuove e imparare a cucinare”.