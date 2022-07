“Se abbiamo sbagliato è responsabilità mia”

“Sono l’amministratore delegato, se c’è stato un reato la responsabilità è mia”. È questo, in sintesi, ciò che Fabio Cannavale, amministratore delegato di Lastminute.com, ha dichiarato agli inquirenti nel corso degli interrogatori per quello che si profila già come la più grande inchiesta per presunte irregolarità sulle richieste di indennità per lavoro ridotto durante la pandemia da Covid-19. Inchiesta coordinata dal procuratore pubblico Claudio Luraschi, ma che nel fase degli interrogatori ha impegnato anche altri magistrati esperti di reati finanziari del Ministero pubblico.

Estate impegnativa per gli avvocati

Ma è un’inchiesta che impegnerà l’estate anche di molti avvocati penalisti ticinesi. Il Ceo Fabio Cannavale è tutelato, infatti, da Paolo Bernasconi. Il numero due del gruppo, Andrea Bertoli è tutelato da un altro peso massimo, l’avvocato Elio Brunetti. Ma la lista è lunga. Impegnati a vario titolo sul caso vi sarebbero altri importanti avvocati della piazza ticinese. Tra i quali, stando a nostre informazioni, Yasar Ravi, Luigi Mattei, Luca Marcellini, Rosa Cappa, Maurizio Pagliuca e Marco Masoni.

Il caso

Ma cos’è successo? Secondo quando annunciato dall’azienda e dal Ministero pubblico, l’inchiesta riguarda le indennità per lavoro ridotto percepite dalle società del gruppo con sede a Chiasso. Si tratta di BravoNext, BravoMeta CH e LMNext CH. Come riferito dall’azienda, che lo ricordiamo è obbligata a informare su ogni sviluppo del caso essendo quotata in borsa, da inizio pandemia sono 28,5 i milioni di franchi percepiti. I sospetti degli inquirenti, stando a nostre informazioni, sono che le richieste per indennità siano state superiori all’effettiva riduzione del lavoro per i circa 500 dipendenti che lavorano in Svizzera. Con un numero così importante di collaboratori, è possibile che vi siano state delle richieste non corrette. Questo, stando a quando abbiamo potuto raccogliere, avrebbero dichiarato agli inquirenti sia Cannavale che Bertoli.

Un calcolo complicato

Come detto Cannavale agli inquirenti ha spiegato di non sapere se vi siano state delle irregolarità, ma se un illecito fosse avvenuto, ha detto di volersene assumere la responsabilità. V’è da dire che il lavoro degli inquirenti, oltre a stabilire se sono effettivamente state chieste più indennità di quelle spettanti, dovrà capire chi si è reso colpevole dell’eventuale reato. Il procuratore pubblico Claudio Luraschi, lo ricordiamo, ipotizza per ora la truffa e, subordinatamente, ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale.

Perizia in vista

È probabile che sarà una perizia giudiziaria a dover tirare i conti e l’impegno rischia di essere lungo. Molti dei dipendenti dell’azienda nel periodo interessato, tra marzo 2020 e febbraio 2022, hanno lavorato a distanza e parliamo di un’azienda digitale che si occupa di vari settori legati al turismo, dalla prenotazione di voli e alberghi alle crociere.