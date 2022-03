Se a crollare è un bene del Cantone

In zona Cesarini Qualcosa è però andato storto. “A cinque minuti dalla mezzanotte, con il progetto già pronto per la presentazione della domanda edilizia, il Cantone ha cambiato le carte in tavola, chiedendo per la cessione dell’area non più il franco simbolico inizialmente promesso, ma 800mila franchi”, spiega a Ticinonews la sindaca di Castel San Pietro Alessia Ponti.

Una raccomandata

Non poco per quello che ora è soprattutto un rudere e che per essere risanato necessiterebbe di un ulteriore investimento plurimilionario. In questo stato e senza acquirenti interessati all’orizzonte, la masseria di Vigino sembra destinata a un’inesorabile fine: una situazione inaccettabile per il Municipio di Castel San Pietro, che un paio di settimane fa ha così preso carta e penna, scrivendo una raccomandata all’indirizzo del Consiglio di Stato. “Vogliamo che il Cantone si assuma le proprie responsabilità”, dichiara senza mezzi termini la capa dell’Esecutivo momò. Dopotutto, la masseria “è un bene di sua proprietà, per di più tutelato come bene culturale. Il Cantone pretende dai privati cittadini il decoro delle loro strutture, ma egli stesso non si occupa dei propri beni”, denuncia Ponti. Anche perché lo stato della masseria si è aggravato negli scorsi mesi: “Lo scorso inverno il tetto è caduto e ormai la parte Ovest dell’edificio è distrutta”. Si sono quindi rivelati insufficienti i lavori puntuali di manutenzione ordinati dal Cantone, che negli ultimi cinque anni ha speso almeno 360mila franchi per mantenere in piedi lo stabile e per garantirne la sicurezza.