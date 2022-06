Scuola, è suonata oggi l’ultima campanella

“È stato un anno complesso sia fuori sia all’interno della scuola. Pensiamo ad esempio al conflitto in Ucraina e agli allievi che abbiamo accolto”. Così si esprime ai microfoni di Ticinonews Paolino Manganiello, docente delle medie di Morbio Inferiore, in occasione dell’ultimo giorno di scuola. “Abbiamo consegnato le pagelle e anche gli studenti ucraini che sono venuti da noi hanno ricevuto un certificato di frequenza”.

Tempo di bilanci

Come ricordato dal professor Manganiello, docente di classe, oggi è il momento delle pagelle. Un ultimo giorno di scuola, dunque, all’insegna dei bilanci per tutti: per i quasi 500 allievi, di cui 15 ucraini, e per la settantina di docenti pronti a tirare il fiato dopo un anno lungo e impegnativo. “È andata molto bene, ho tutte le note sopra il 5”, dice una studentessa. “Ho la media del 5.32”, racconta un’altra. “Quest’anno ci sono state delle belle lezioni. Abbiamo studiato bene”, le fa eco un’allieva. “Poteva andare meglio” dice un ragazzo ammettendo di aver sperato “in una nota migliore a tedesco”.