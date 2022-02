Scontro tra vagoni, feriti 4 operai

L’urto con il convoglio fermo

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, il locomotore ha urtato un convoglio di vagoni fermo sulla linea. A causa della collisione, un collaboratore del macchinista e tre operai che si trovavano sul convoglio in movimento (un 40enne cittadino svizzero domiciliato in Riviera, un 54enne cittadino portoghese, un 42enne cittadino portoghese e un 39enne cittadino italiano domiciliati in Svizzera interna), sono caduti procurandosi lievi ferite.