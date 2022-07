Scontro tra auto sul Monte Ceneri

Si è risolto con soli danni materiali e disagi al traffico, l'incidente accaduto mercoledì pomeriggio sulla strada Cantonale che da Cadenazzo porta al Monte Ceneri. Ad entrare in collisione, all'altezza dell'intersezione con via Camoghè, due vetture immatricolate in Ticino. Lo comunica RescueMedia. Nessuno è rimasto ferito, ma i disagi alla circolazione sono stati importanti, visto anche l'orario di forte traffico. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso ed il disciplinamento del traffico.