Scontro tra auto e moto a Corcapolo

In base a una prima ricostruzione, un 72enne cittadino svizzero residente nel Canton Argovia circolava in sella a una moto lungo la strada cantonale in direzione di Camedo. Giunto all'altezza del bivio di Calezzo si è fermato per invertire il senso di marcia. Dopo essere ripartito, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, c’è stata una collisione con un'auto guidata da una 23enne cittadina italiana residente in provincia del Verbano Cusio Ossola, che si dirigeva verso Camedo.