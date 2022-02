Scontro sull’A2, un ferito intrappolato tra le lamiere

Scontro con un camion

Stando a una prima ricostruzione, un 53enne automobilista cittadino tedesco residente in Germania circolava in direzione nord sulla corsia di sorpasso. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è andato a urtare contro un veicolo pesante alla cui guida si trovava un 51enne cittadino ucraino residente all’estero che circolava regolarmente sulla corsia lenta.