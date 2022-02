Scontro auto-moto a Mendrisio, 3 in ospedale

Ad avere la peggio gli occupanti della moto, che sono stati sbalzati a terra a seguito del violento urto, avvenuto in via Carlo Maderno. I due hanno riportato ferite serie, ma non tali da metterne in pericolo la vita. In ospedale per dei controlli anche il conducente dell’auto