Scolarizzazione profughi, si guarda l’anno 2022/23

Tra le numerose persone che sono giunte in Ticino dall’Ucraina ci sono anche dei bambini e per loro si pone la questione della scolarizzazione. Non si tratta solo di una necessità, ma anche di un diritto per tutti coloro che hanno l’età dell’obbligo. Sussiste inoltre l’obbligo formativo per chi ha dai 15 ai 18 anni, puntualizza il direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) Manuele Bertoli, interpellato da Ticinonews. Ma questi bambini e ragazzi come verranno integrati nella scuola ticinese?

Niente classi speciali

“Ci stiamo impegnando in questo importante lavoro e lo facciamo con gli strumenti ordinari”, precisa il consigliere di Stato. “La scuola ha l’abitudine di accogliere persone che arrivano d’altrove. Ci sono servizi che si occupano di questo inserimento, inizialmente un po’ particolare e poi sempre più ‘scuola’”. Per il DECS la cosa importante è che i bambini siano sparsi sul territorio “affinché possano entrare nelle varie classi uno o due per volta e non in massa”, sottolinea Bertoli. “Altrimenti diventa difficile gestire tutto questo lavoro”. Non verranno dunque create classi speciali, comprendenti solo scolari ucraini, precisa Bertoli. “Non abbiamo mai avuto questo approccio e non l’avremo neanche questa volta. Creare classi speciali significa avere anche una logistica e dei docenti speciali. Il nostro sistema è diffuso sul territorio e dobbiamo inserire questi bambini nelle scuole”.