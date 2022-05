Schiacciato dal suo trattore nel vigneto

Manovra un piccolo trattore e questo finisce per schiacciarlo parzialmente. È quanto successo ieri sera, attorno alle 20.45, a un uomo che stava lavorando in un vigneto di via la Crus a Morbio Superiore. Ancora da stabilire, stando a quanto riferisce Rescue Media, i motivi dell’incidente.

Elitrasportato

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno richiesto l’intervento dell’Unità di intervento tecnico dei pompieri del Centro di soccorso del Mendrisiotto per recuperare lo sventurato. Anche un elicottero della Rega è intervenuto sul posto per elitrasportare il ferito al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. Le ferite riportate sarebbero di una certa gravità, ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.