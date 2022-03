In Ticino, nelle ultime 24 ore, si sono contati 859 nuovi contagi di Covid-19. Purtroppo, due persone sono decedute, portando il totale delle morti per Covid in Ticino a quota 1’149. Nei reparti sono ricoverati 114 pazienti, 9 in cure intense. Ieri negli ospedali c’erano 119 pazienti, 8 dei quali in cure intense.