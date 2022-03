Scelti i candidati per le residenze creative in Vallemaggia

È stato reso noto l’esito del bando di concorso per due residenze creative in ambito letterario della durata di due mesi a Maggia. Secondo quanto riferisce il DECS, la dimora “Sotto le Piazze” ospiterà in primavera Philippe Heule e in autunno Eva Maria Leuenberger. I lavori che saranno realizzati a Maggia saranno pubblicati sulla Biblioteca digitale del Cantone Ticino. L’iniziativa è sostenuta grazie all’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana, con l’obiettivo di promuovere lo scambio culturale tra regioni linguistiche della Svizzera.

Philippe Heule

Originario di Rorschach (SG), l’autore e regista teatrale indipendente Philippe Heule ha realizzato numerose produzioni in Svizzera - anche in qualità di Hausautorschaft al Theater Basel dal 2015 al 2016 - e in Germania. Nel corso della residenza primaverile a Maggia intende dare forma al suo romanzo d’esordio “Umland”, tratteggiando la storia di povertà e abusi vissuta da un bambino in un contesto geograficamente discosto, paragonabile alla Vallemaggia.

Eva Maria Leuenberger

L’autrice bernese Eva Maria Leuenberger, pluripremiata in Svizzera e in Germania per le sue composizioni poetiche e molto conosciuta tra i giovani autori di lingua tedesca, durante il soggiorno autunnale a Maggia lavorerà sulla figura dell’attivista coreana-americana Theresa Hak Kyung Cha, deceduta di morte violenta a Manhattan nel 1982, una settimana dopo l’uscita del suo capolavoro Dictee. L’immersione nella natura indomita della valle saprà ispirarla nel dare vita a una figura ricca di energia e di contrasti che, per essere trascritti, necessitano anche di quiete e isolamento.

Menzione per la romanda Jane Molonay