Sbatte e se ne va, aveva bevuto: agente nei guai

Causa un incidente sotto l’effetto dell’alcol, lascia il luogo dell’accaduto e viene messo a lavorare in ufficio. È quanto accaduto a un agente della Polizia cantonale, che la notte dello scorso 3 aprile ha messo a rischio la sua carriera in Via Monte Generoso a Castel San Pietro. Fortunatamente l’incidente ha causato solo danni materiali, come spiega su nostra richiesta la Polizia cantonale.

Provvedimenti disciplinari

In questi casi, si sa, qualunque conducente sia coinvolto in simili situazioni deve fare i conti con una serie di procedure standard. Per l’agente coinvolto, ci spiega l’Ufficio stampa della Cantonale, il Comando ha immediatamente avviato anche un procedimento disciplinare. Attualmente l’uomo è impegnato unicamente in funzioni amministrative. L’inchiesta è ancora in corso.