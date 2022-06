Sballati fanno inversione nel Gottardo

La manovra è stata notata dalla polizia urana, che si è messa a inseguire il veicolo. I due occupanti sono poi stati fermati presso l’area di sosta a Erstfeld per un controllo. Entrambi i giovani, residenti in Svizzera, sono risultati positivi a un rapido test antidroga. I due non avevano inoltre una patente di guida valida. Ora dovranno rispondere alla Procura di Uri per guida sotto l’influsso di stupefacenti e guida senza licenza di condurre.