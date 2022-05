Sbaglia manovra e finisce in una scarpata

Fa retromarcia ma finisce nel giardino dei vicini. È successo questo pomeriggio, attorno alle ore 17:30, in via Collina a Viganello un incidente della circolazione che si è fortunatamente concluso con solo delle contusioni per la protagonista, una donna alla guida di una Mini immatricolata in Ticino.

Una retromarcia finita male

Stando alle prime informazioni raccolte, la sventurata, stava effettuando una manovra di uscita da un garage in retromarcia quando, per motivi da stabilire, ha oltrepassato la siepe che delimitava il giardino di una casa per poi terminare nella sottostante scarpata. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano unitamente ai pompieri che hanno messo in sicurezza il veicolo recuperando la donna. Fortunamente, a parte un grande spavento, le conseguenze fisiche si sono limitate ad alcune escoriazioni. Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti del caso.