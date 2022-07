Sarà una canicola graduale ma duratura

Canicola con minime alte e massime non estreme, in un primo momento

Sebbene si tratti di canicola - definita da temperature superiori ai 30 gradi di giorno, e ai 20 di notte - il caldo non arriverà “col botto”. Dovremo infatti aspettarci delle temperature massime non estremamente alte, con una media intorno ai 25.5°, che sarà però caratterizzata da delle minime piuttosto alte. Successivamente, con l’afflusso di aria in quota, aumenterà anche il vento di canicola. Vista anche la mancanza di precipitazioni di rilievo - salvo qualche precipitazione locale, che potrebbe verificarsi già stasera, sarà però di durata considerevole, fino a 15 giorni.

Per quanto concerne l’umidità, il dato dovrebbe attenersi sul 40-50% relativo, per poi aumentare con l’invecchiamento della massa d’aria.