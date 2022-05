Sanzioni, bloccata una villa a Brione sopra Minusio

Avvocato, Klishas ha 49 anni e in passato è stato attivo nell'industria del nickel e ha avuto un ruolo importante al Senato russo nel varare la riforma costituzionale del 2020. Quella che assicura a Putin di rimanere al potere. È conosciuto anche per le sue idee che minano la libertà di espressione in rete: nel 2019 era stato definito “un soldato nella guerra contro Internet” da Alexei Navalny.