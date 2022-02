Sant’Antonino, acido solforico nel ruscello

Un inquinamento che ha causato la moria di pesci in un ruscello si è verificato questa mattina, verso le 11.30, in via Essagra a Sant’Antonino. Secondo quanto riferisce la Polizia cantonale all’origine vi è la perdita di acido solforico presso un’azienda specializzata nella produzione e vendita di materie prime di fermentazione e prodotti finiti naturali utilizzati nel settore farmaceutico, dove si è verificato la rottura di un tubo. Per cause ancora da stabilire l’acido presente in una vasca di contenimento è finito nel vicino ruscello.